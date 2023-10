Due scontri auto-scooter, due uomini portati al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette

ANCONA - Doppio intervento ieri sera della Croce Gialla per gli incidenti stradali. Il primo si è vereificato in via Toti con uno scontro, l'ennnesimo, tra scooter e auto con un uomo di 59 anni portato all'ospedale di Torrette in codice giallo. Accertamenti al pronto soccorso anche per un uomo di 61 anni che anche a lui a bordo di uno scooter si è schianto contro un'auto all'incrocio tra via Bocconi e l'Asse attrezzato: per lui sospetta frattura alla clavicola e un trauma toracico.