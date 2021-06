Bonnie e Clyde all'assalto di un distributore di cannabis light. Il proprietario li vede, la polizia li arresta

ANCONA - La notte brava di una coppia di anconetani finisce agli arresti domiciliari. Hanno tentato di scassinare un distributore di cannabis light, ma sono stati sorpresi dal proprietario e bloccati dall'intervento degli agenti di polizia delle Volanti.

Nel mirino dei novelli Bonnie e Clyde, un ragazzo e una ragazza italiani di 20 anni, è finito il distributore automatico di cannabis light in via Flaminia. Lei faceva il palo, lui ha dato l'assalto al distributore. Ad accorgersi dell'azione criminale il proprietario che si è trovato a passare davanti al negozio e si è insospettito per la presenza della ragazza. Il mese scorso i due fidanzatini avevano già cercato di fare il colpo ma erano stati allontanati dal proprietario e denunciati dalla Polizia.



L'allarme ha consentito alla Volante di accorrere in pochissimo tempo, la ragazza è stata bloccata e non ha avuto tempo di avvisare il compagno che, alla vista dei poliziotti, è scappato tentando di nascondersi nel vicino cantiere. Una fuga vana visto che gli agenti lo hanno bloccato e che è servita solo ad aggravare la sua posizione.

La coppia è stata arrestata per tentato furto aggravato e posti ai domiciliari, Al ragazzo, per la fuga, contestata anche la resistenza.

