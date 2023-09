Insieme ad un amico nel parco: giovane trovato con 5 grammi di sostanza stupefacente

ANCONA - Nella nottata di ieri, durante lo svolgimento di un normale servizio di controllo del territorio, gli operatori della Questura mentre transitavano nei pressi di via Sacripanti notavano due giovani seduti su una panchina all' interno di un parco. I due, entrambi italiani di circa 22 anni, non appena vedevano gli uomini della Polizia di Stato si alzavano, incamminandosi in direzione opposta a quella degli operatori che nel frattempo erano scesi per sottoporli a controllo.



Gli operatori raggiungevano i due, notando in loro un atteggiamento reticente.

Inoltre, uno dei due giovani, si presentava alla vista degli operanti con occhi lucidi e rossi, ed emanava un forte odore, tipico delle sostanze stupefacenti a base di cannabinoidi. Pertanto gli operatori gli domandavano se fosse in possesso di sostanze stupefacenti, domanda alla quale il soggetto non proferiva risposta.

Per tale motivo gli operatori di Polizia procedevano al controllo, all' esito del quale rinvenivanodella sostanza stupefacente occultata all' interno di un contenitore di caramelle posto nel marsupio indossato dal giovane. La sostanza stupefacente era suddivisa in tre pezzi per un peso totale di 5,6 grammi con la sostanza stupefacente sequestrata per gli esami forensi.