Tir in avaria sulla Flaminia Il traffico rallentato Disagi su una corsia

ANCONA - «C'è un tir contromano sulla Flaminia». L'allarme lo hanno dato alcuni automobilisti in transito sulla strada che collega Ancona alla grande viabilità, nel tratto in prossimità dell'incrocio in via Conca. In realtà, un tir è andato in avaria a causa di un guasto all'impianto di aria compressa. L'inconveniente è stato subito preso in carico dalla polizia locale, che come ogni giorno, pattugliava l'incrocio di via Conca. La corsia in ingresso ad Ancona è stata ristretta per consentire a un altro tir di affiancare il mezzo pesante e consentire così la riparazione. Dopo circa trenta minuti il problema è stato risolto. Disagi per la circolazione a causa del restringimento di carreggiata.