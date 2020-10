Tamponi in auto all'ospedale a Torrette per i pazienti prima del ricovero. I test sono veloci: 20 ogni ora

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un tensostruttura, personale sanitario nei paraggi, auto in fila e soprattutto un camper con tanto di logo dell’azienda sanitaria. Ecco quello che appare in una parte del parcheggio all’ospedale regionale di Torrette dove da una settimana è partito il servizio deiriservati ai pazienti che si devono ricoverare in ospedale.Un servizio che è stato reso possibile grazie alla disponibilità dell’azienda ospedaliera ma anche della Fondazione Ospedali Riuniti di Torrette che, dopo aver donato ecografi ventilatori e tanto altro materiale, è riuscita ad acquistare un camper usato ma in ottime condizioni che è stato messo a disposizione dell’azienda sanitaria.L’attivitàA fare un bilancio di questi primi giorni di attività la dottoressa Marisol Ferreiro, responsabile del servizio. «La decisione di effettuare questi tamponi in ambiente esterno è nata proprio per decongestionare l’attività nei vari reparti ospedalieri e soprattutto per dare una sorta di organizzazione unica a questo servizio - spiega -. Chi deve fare un intervento o effettuare un ricovero, sempre programmato, per determinate cure e terapie viene inviato nella nostra postazione direttamente dal reparto ospedaliero. Al momento il servizio è operativo dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Per come ci siamo organizzati riusciamo ad effettuare una ventina di tamponi ogni ora, il che significa che ogni mattina siamo nell’ordine dei 60 prelievi poi nel pomeriggio i numeri sono destinati a calare».Gli accertamentiOltre alla centralità del servizio, ci sono altri aspetti positivi del sistema messo in piedi al parcheggio dell’ospedale. «I tamponi che vengono effettuati alla mattina vengono portati nel nostro laboratorio di virologia sempre all’ospedale di Torrette e le risposte si hanno nel pomeriggio. Per quello che riguarda invece prelievi pomeridiani, in serata vengono analizzati, cosa che offre la possibilità di avere i responsi la mattina successiva. In questa prima settimana di attività tutti i tamponi sono risultati negativi». Continua la Frreiro. «Tra gli aspetti da non sottovalutare anche la questione prettamente psicologica: il tampone viene fatto in ambiente esterno a bordo della propria auto dai nostri operatori. Le uniche difficoltà che abbiamo avuto all’inizio del servizio erano legate al sistema operativo che ci connette con il resto dell’ospedale ma ora la connessione va senza dubbio meglio ».La presenza del camper con annessa tensostruttura non passa inosservata, come puntualizza la stessa responsabile del servizio: «Molta gente si avvicina, ci chiede di fare i tamponi ma noi non siamo qui per effettuare questo tipo di servizio al pubblico. Molte persone hanno paura, posso solo dire che in questa fase della pandemia è importante rispettare le regole, mantenere le distanze di sicurezza e soprattutto usare le mascherine. Come ospedale di Torrette al momento sono disponibili 2000 dosi di vaccino. Il consiglio che posso dare è che i pazienti definiti fragili si devono vaccinare, stesso discorso per gli operatori sanitari».Il servizio di Torrette a breve potrebbe anche essere potenziato. L’idea infatti è quella di continuare a garantire i tamponi ai pazienti in procinto di ricoverarsi ma ampliarli anche ai soggetti in esenzione ticket per poi coinvolgere anche quelli che ricorrono al servizio sanitario come prestazione a pagamento.