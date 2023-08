Ancona, tampona un Suv a bordo della sua moto: un 17enne finisce all'ospedale dopo l'impatto

ANCONA- Attimi di agitazione oggi pomeriggio (2 agosto) ad Ancona in zona Baraccola. Precisamente, in via 1 maggio, un 17enne a bordo della sua moto ha tamponato un Suv che, dalle prime analisi, potrebbe aver commesso anche delle scorrettezze alla guida.

I soccorsi

Il giovane è stato trasportato dalla Croce Gialla di Ancona all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità. Sul posto anche la Polizia Municipale per i rilievi del caso.