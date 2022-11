Un ubriaco e una donna in stato confusionale: le ambulanze li portano all'ospedale

ANCONA - Doppo intervento nelle notte per i soccorritori del 118 di Ancona un uomo ubriaco ed una donna in stato confusionale portati all'ospedale.

I primo intervento ha riguardato un 27enne, visilbilmente ubriaco, sorpreso sotto il cavalcavia di via Marconi. L'uomo, fermato dai carabinieri, non era in grado di cirolare ed è stato portato al Pronto soccorso di Torrette. Una donna di 47 anni, invece, è stata fermata in via Flaminia dalla Polizia. In evidente stato confusionale, affermava che qualcuno voleva derubarla. Anche lei è stata portata a Torrette.