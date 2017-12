Maxi sequestri di giochi pirici nel magazzino clandestino Una coppia è stata denunciata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ieri sera la Squadra Mobile e la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, hanno sequestrato un'ingente quantità di fuochi artificiali scaduti di validità e privi del marchio CE. Il materiale è stato rinvenuto all’interno di un magazzino in zona Montacuto di proprietà di due coniugi presenti sul posto al momento dell’ingresso. Entrambi sono risultati privi autorizzazione prefettizia e licenza commerciale per la detenzione e la vendita di tali congegni. Gli artifizi pirotecnici erano stoccati senza rispettare le norme di sicurezza, rappresentando così un potenziale pericolo per la sicurezza pubblica. L’attività trae lo spunto da una serie indagini elaborate sia attraverso l’esame di atti amministrativi nonché di ricerche ed appostamenti conclusesi con l’individuazione e la successiva irruzione degli agenti della Polizia di Stato nella rivendita abusiva permettendo così la sottrazione dal mercato clandestino di prodotti pericolosi per l’incolumità pubblica. I due sono stati denunciato.