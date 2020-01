Ancona, senza biglietto sull'autobus, assale il controllore: gambiano denunciato

ANCOMA - Prima si è rifiutato di esibire i documenti, poi ha insultato il controllore e infine lo ha fatto cadere. Vittima dell’aggressione un 54 enne controllore di Conerobus. Ieri mattina alle 11 circa, a bordo del bus “linea C”, alla fermata di Via Flaminia, i controllori di Conerobus sono entrati in azione e durante i controlli hanno sorpreso un 22 enne, cittadino del Gambia, sprovvisto del biglietto. Il ragazzo prima non ha presentato i documenti, poi ha tentato di sfuggire al controllore iniziando ad urlare.

L’uomo, per nulla intimidito, ha chiamato il 112. Il gambiano ha così cercato di uscire scavalcando i sedili del bus che era in movimento ma ha perso l’equilibrio ed è caduto trascinando con sè il controllore. Quando il bus ha raggiunto la fermata di piazza Cavour, ad attenderlo c’erano i carabinieri del Radiomobile del Norm della Compagnia di Ancona che hanno liberato il controllore dalla presa dell’aggressore, insieme ad alcuni colleghi del ferito. Trasferito negli uffici dei carabinieri, è emerso che il gambiano aveva il permesso di soggiorno scaduto ma in corso di rinnovo. Durante i controlli ha accusato un malore probabilmente riconducibile a una crisi epilettica ed è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale dal personale del 118. Circostanza che non gli eviterà una denuncia.

