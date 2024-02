ANCONA - Vuole andare via dal fast food senza pagare la birra e una bottiglia di aranciata. Il titolare gli ordina di pagare e lui reagisce tirando fuori un taglierino. Nasce una colluttazione, ma il proprietario del locale finisce ko con un fendente e un cazzotto sullo sterno. Per il caos scatenatosi lo scorso luglio in un Kebab di piazza Rosselli è stato condannato un gambiano di 30 anni. Il collegio penale gli ha inflitto ieri 8 mesi di reclusione per il reato di lesioni.

Le altre accuse

È stato anche condannato a quattro mesi di arresto per il possesso ingiustificato del taglierino della lunghezza di 21 centimetri, ma assolto dall’accusa più pesante: rapina. All’ospedale, all’epoca dei fatti, c’erano finite due persone, entrambe di origine pakistana: il titolare del locale e un suo amico, che era intervenuto per difenderlo dalla furia del gambiano. Quest’ultimo, difeso dall’avvocato Pietro Sgarbi, era stato arrestato dalle Volanti della questura.

Per quanto riguarda i fatti, prendono in esame l’episodio avvenuto nel tardo pomeriggio dello scorso 28 luglio, in piazza Rosselli. Il l litigio tra il 30enne e il titolare del Kebab sarebbe scattato perché il primo se ne sarebbe voluto andare senza pagare una birra e un’aranciata. Sosteneva che quelle bevande erano state pagate in precedenza da un suo amico.

Il tentativo di fuga

Prima che se ne andasse, i pakistani avevano tentato di bloccarlo. Il gambiano aveva però estratto dalla tasca il taglierino, cercando di colpirli. Il titolare era stato aggredito con un pugno al torace e aveva riportato una lesione superficiale al braccio dovuta al fendente. L’altro era stato colpito con una sequela di cazzotti, finendo a terra. Per entrambi i feriti, la prognosi era stata di sette giorni. Il gambiano era stato fermato nell’immediatezza dai poliziotti.