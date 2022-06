Uccise a coltellate l'ex compagno di classe: Mattia Rossetti condannato a vent'anni di carcere

ANCONA - Uccise a coltellate l’ex compagno di scuola al Pinocchio: condannato a vent’anni di carcere il 28enne anconetano Mattia Rossetti. La sentenza è stata emessa dalla Corte d’Assise del Tribunale di Ancona. I giudici hanno anche previsto 5 anni aggiuntivi di detenzione in una struttura psichiatrica. Un provvedimento relativo alla pericolosità sociale dell’imputato, riscontrata dalla perizia psichiatrica eseguita nel corso del dibattimento. Riconosciuta la semi-infermità mentale. La vittima, Michele Martedì, aveva 26 anni quando fu ucciso, in via Maggini, la mattina dell’8 dicembre 2020.

LEGGI ANCHE

Alberto, 42 anni, ex calciatore, e Stefania, di 39, travolti e uccisi da un'auto impazzita sul lungomare

LEGGI ANCHE

Schianto all'alba: travolto e ucciso a 22 anni mentre va a lavorare in bicicletta

Ultimo aggiornamento: 15:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA