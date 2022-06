PESARO - Schianto all'alba: travolto e ucciso a 22 anni mentre va a lavorare in bicicletta. È successo questa mattina intorno alle 5,30 nella zona di Borgo Santa Maria all'innesto della Sp423 Urbinate. L'uomo, un pakistano di 22 anni che stava andando a a lavorare è stato travolto, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, da una Ford Puma condotta da una donna di 54 anni. Immediato l'arrivo dei sooccorritori che hanno anche allertato l'eliambulanza, ma purtroppo l'uomo è morto poco dopo. Sotto choc la conducente dell'auto.

