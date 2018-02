Scuole chiuse anche domani e in alcuni casi anche nella giornata di mercoledì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Provincia di Ancona in bianco, anche sulla costa. E le previsioni indicano che continuerà a nevicare. Burian è arrivato e non ha intenzione di cambiare direzione. Uno scenario che ha indotto diverse amministrazioni a prolungare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.Scuole chiuse a Senigallia domani mentre a Falconara è stata disposta la chiusura sia per domani che per mercoledì. Stop per ora solo fino a Martedì per Corinaldo, cancelli chiusi fino a mercoledì invece a Fabriano: tanti i sindaci con le rispettive giunte che stanno decidendo sul da farsi.Nel fermano quasi tutti i comuni - da Fermo capoluogo a P.S. Elpidio, da Campofilone a Sant'Elpidio a mare hanno deciso che tutti gli istituti rimarranno chiusi. Analoga decisione presa dalla giunta di San Benedetto del Tronto e anche da quella di Urbino. E pure a Jesi il sindaco Bacci ha deciso che almeno fino a domani le scuole resteranno chiuse.