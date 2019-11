Ancona, scontro tra un furgone e uno scooter: ferito un uomo di 60 anni

ANCONA - A poche ore di distanza dall'incidente di via San Martino un altro scontro tra un veicolo e una moto. E' successo poco dopo le 16 in via Mattei in zona Zipa con lo schianto tra un furgone e uno scooter e con un uomo di 60 anni che è caduto a terra ed è stato portato dalla Croce Gialla all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso. Sul posto anche l'automedica e la polizia municipale che ha gestito il traffico con piccoli ingorghi che si sono creati subito dopo l'incidente.

LEGGI ANCHE:

Scontro auto-scooter, due giovani volano a terra: portati in ospedale

Ancona, scontro scooter-auto proprio nel giorno del suo diciottesimo compleanno

© RIPRODUZIONE RISERVATA