Ancona, scontro scooter-auto proprio nel giorno del suo diciottesimo compleanno

ANCONA - Fortuna e sfortuna. Di certo un modo particolare e bizzarro di festeggiare la maggiore età. Protagonista un giovane incappato in un incidente in sella al suo scooter con un'auto in via Trieste. Il giovane è volato a terra dopo l'urto, immediati i soccorsi con l'intervento sul posto di Croce Gialla, automedica e vigili del fuoco ma con il ragazzo che non ha riportato nè lesioni nè traumi che ha rifiutato il trasporto all'ospedale di Torrette perchè proprio oggi è diventato maggiorenne.

Esce di strada e si schianta con lo scooter contro una casa: grave un ragazzo di 16 anni

Con la moto tampona un'auto e cade a terra subendo un trauma facciale



© RIPRODUZIONE RISERVATA