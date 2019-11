Esce di strada e si schianta con lo scooter contro una casa: grave un ragazzo di 16 anni

SANT’ELPIDIO A MARE – Una sbandata improvvisa, l’uscita di strada e lo schianto frontale con lo scooter contro la recinzione di una casa, per poi rovinare a terra dolorante. Pauroso incidente questa mattina per un ragazzo di 16 anni, protagonista di un violento scontro in via Fontanelle a Sant'Elpidio a Mare.

A dare subito l’allarme sono stati i proprietari dell’abitazione, che sentendo un rumore improvviso si sono precipitati fuori ed hanno visto il giovane in terra, che perdeva sangue. Immediata la chiamata al 118 e istantaneo l’arrivo dei militi della Croce azzurra, la cui sede si trova proprio lungo via Fontanelle. Ambulanza ed automedica si sono presi carico del sedicenne e si è ritenuto opportuno, viste le lesioni riportate, richiedere l’intervento dell’eliambulanza. Icaro, nel giro di alcuni minuti,ha sorvolato il territorio elpidiense per atterrare allo stadio Montevidoni, caricare a bordo l’adolescente e trasportarlo all’ospedale regionale di Torrette. Ad intervenire sul posto, sia in via Fontanelle per i rilievi dell’incidente e per liberare la strada dal mezzo incidentato, che al campo sportivo, gli agenti della polizia locale di Sant’Elpidio a Mare.

