Scontro tra auto e scooter all'incrocio: centauro cade portato in ospedale

ANCONA - Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi intorno alle 19 all'incrocio tra via Ascoli Piceno e via Cristoforo Colombo con lo scontro tra un'auto e uno scooter con il conducente del mezzo a due ruote, un uono sui 40 anni caduto a terra e portato a causa di un politrauma all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso. Sul posto oltre all'automedica anche la Croce Gialla.