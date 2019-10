ANCONA - Scontro tra un'auto e uno scooter pochi minuti prima delle 18 in via Giannelli con il centauro che è finito a terra. Immediati i soccorsi con l'uomo di 66 che è stato portato grazie all'intervento della Croce Gialla all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.

