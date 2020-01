Ancona, scappa dall'ospedale: trovato in pigiama e ciabatte in stato confusionale dentro la galleria

ANCONA - Elude la sorveglianza del personale e in pigiama e ciabatte si avventura a piedi lungo la galleria del Montagnolo dove è stato poi recuperato sano e salvo dai volontari della Croce Gialla di Ancona inviati sul posto dalla centrale operativa del 118. È accaduto la scorsa notte, protagonista un 53enne ricoverato all’ospedale regionale di Torrette. L’uomo ad un certo punto si è allontanato dal reparto e come se nulla fosse ha imboccato via Conca per ritrovarsi poi lungo la variante alla Statale Adriatica.

A questo punto in evidente stato confusionale si è indirizzato verso la galleria del Montagnolo dove alcuni automobilisti non hanno potuto fare a meno di notarlo mentre camminava con fare incerto lungo la parte interna del tunnel quasi a ridosso della parete laterale. Numerose le chiamate pervenute alla centrale operativa del 118.

