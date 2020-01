[notizia in aggiornamento]

ANCONA - Una persona è rimasta uccisa in uno, in via Martiri della Resistenza, poco fuori dalla Galleria del Risorgimento, vicino alla sede dei vigili del fuoco. E' stato un furgone ad investire il pedone con un uomo alla guida che si è subito. Sul posto l'automedica del 118, l'ambulanza della Croce Rossa e i vigili del fuoco.