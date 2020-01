Il camion carico non riesce a salire lo stradino di campagna, serve l'intervento dei vigili del fuoco

POGGIO SAN MARCELLO - Il camionista si ritrova in uno stradino di campagna, ma all'improvviso la via diventa sempre più ripida ed il camion, carico, arranca: serve l'intervento dei vigili del fuoco per risolvere la situazione.

I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 11:40 circa a Poggio San Marcello, in contrada Coste del Mulino, per il traino di un autoarticolato carico bloccato lungo una salita ripida di una strada secondaria. Il mezzo pesante è stato trainato dall'autogrù, proveniente dalla Sede Centrale di Ancona, fino al superamento della salita.

