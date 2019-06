Sbarca con una donna ma non è la sua vera moglie: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Sperava di far entrare in Italia una connazionale spacciandola per la moglie, ma il trucco non è sfuggito all’occhio attento degli agenti della polizia di frontiera che in porto, venerdì pomeriggio, hanno arrestato un 56enne congolese, residente in Svizzera, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina aggravata dall’uso di documenti illeciti e da un mezzo di trasporto internazionale, il traghetto su cui si era imbarcato dalla Grecia. Con lui, in auto, c’era una 40enne del Congo in possesso di un passaporto che non era il suo, ma della moglie dell’uomo, finito in manette. Ieri il gip Carlo Cimini ha convalidato l’arresto, ma non ha accolto la richiesta di misura cautelare del pm Daniele Paci e ha rimesso in libertà il 56enne: assistito dall’avv. Laura Versace, l’uomo ha spiegato che la sua connazionale, oggetto di discriminazioni in Africa, voleva raggiungere la sorella in Francia. Per lei sono in corso le procedure di rimpatrio. Per il congolese, che rischia da 5 a 15 anni di reclusione, il pm chiederà il giudizio immediato.