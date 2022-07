Sanità, il direttore dell'Area Vasta 2 Giovanni Guidi si dimette: «Motivi personali»

ANCONA - Sanità marchigiana, Giovanni Guidi si è dimesso "per motivi personali" dal ruolo di direttore dell'Area Vasta 2 (che copre la provincia di Ancona). Le dimissioni hanno decorrenza il 15 luglio, ultimo giorno di lavoro di Guidi . «Voglio ringraziare tutti voi - ha scritto Guidi in una lettera indirizzata ai dipendenti dell'Aera vasta 2 - che mi avete accolto ed accompagnato in questo triennio veramente difficile e complicato. Le grandi capacità professionali, unite ad un profondo senso di appartenenza, ci hanno consentito di raggiungere risultati ragguardevoli sia in termini di qualità dei servizi offerti sia in termini economici. Competenza professionale, responsabilità e grande capacità di adattamento sono gli elementi essenziali fortemente caratterizzanti questa AV2, elementi grazie ai quali si potranno raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi».