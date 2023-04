Ancona, ancora sangue sulle strade: c'è una vittima. Nel bilancio anche un ferito trasportato all'ospedale

MAIOLATI SPONTINI – Ancora sangue in superstrada. Un drammatico schianto è avvenuto oggi /13 aprile) attorno alle 15 sulla Ss76 poco prima dell'uscita di Moie, nel comune di Maiolati Spontini, lungo la carreggiata in direzione Ancona. Il bilancio è tragico: una persona è deceduta e si tratterebbe di un uomo, l'altra invece è rimasta ferita in modo lieve.

LEGGI ANCHE: Schianto all'incrocio, scooterista travolto da un'auto: è grave. Trasportato in eliambulanza da Castelfidardo

Le prime informazioni

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era alla guida di un furgone Mercedes Vito, con carrello appendice al seguito, quando si sarebbe fermato a margine della carreggiata, forse per un'avaria. In quel momento è sopraggiunta un'Audi che ha centrato il furgone. In seguito all'urto, l'uomo è stato scaraventato oltre il guardrail ed è piombato nella scarpata. Inutili i soccorsi: all'arrivo del personale del 118 con eliambulanza, era ormai senza vita. Sul posto anche la Croce Verde di Cupramontana e l'automedica di Jesi, i vigili del fuoco e la polizia stradale.