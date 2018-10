Unione Rugbistica Anconitana Scatta una nuova avventura tutta colorata di biancoverde

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un pomeriggio di quelli che difficilmente verranno dimenticati ha segnato la presentazione ufficiale dell’Unione Rugbistica Anconitana. La stagione 2018-2019, formalmente battezzata oggi ma di fatto già iniziata da tempo, sarà fondamentale nel cammino della società biancoverde che oltre a consolidare il suo grandissimo impegno con il settore giovanile conoscerà, con la prima squadra, la ribalta della Serie C1 dopo aver acquisito il titolo dal Cus Ancona Rugby.Il vernissage, nella consueta location della Club House della Palla Ovale, è scattato alle ore 15.00 scandito dalla voce di Andrea Carloni. Protagonisti tutti i tesserati biancoverdi, i tecnici, gli accompagnatori e i sostenitori che non hanno voluto far mancare la propria voce. Ospiti al tavolo delle autorità l’Assessore allo Sport Andrea Guidotti, in rappresentanza del Comune di Ancona,Fabio Sturani, per la Regione Marche, il Presidente del Comitato Regionale FIR Maurizio Longhie il nuovo delegato del CONI Provinciale Domenico Ubaldi.Tutti hanno ringraziato e fatto i loro complimenti per il cammino della società con i più giovani, con le ragazze e, da quest’anno, anche con la prima squadra. Sturani ha poi ricordato il contributo all’impiantistica ottenuto dall’URA attraverso un percorso lungo e difficile che però ha dato frutti tangibili. Sono stati presentati e ringraziati gli sponsor di questa stagione e cioè Estra Prometeo, API Raffineria di Ancona, Sophya Consulting, Servizi Investigativi Srl, FM, Bugaro cucine, Falegnameria Maccioni, Capogrossi assicurazioni, ASI Ancona, Fratubi, Dorica Legnami e Castellani.Chiamate per le foto di rito tutte le formazioni biancoverdi e i relativi staff tecnici, dal minirugby fino alla Serie C1, passando per Under18, Under16 e Under14, non tralasciando le tre femminili Under14 Under 16 e senior, novità assoluta di quest’anno. Presente al gran completo lo staff dirigenziale a cominciare dal presidente Stefano Lucarini. Accanto a lui Galeazzi, Patrizia, Angelucci Daniela nel ruolo di consiglieri e dai soci Balerci Stefano, Biondi Enzo, Chiavarini Patrizio, Cimino Ernesto, Cugnoli Emiliano, D’Arezzo Mario, Gavetti Monia, Leo Larici, Manfrini Consuelo, Mantini Roberto, Martelli Rafael Alirio, Martini Claudio, Papakristo Costanza Paola, Pecci Emanuele, Pecci Quinto, Pecci Emanuele, Pesaresi Stefania, Spadoni Emanuela.Tra aneddoti e risate si è poi giunti al momento conclusivo dell’evento, la presentazione della 1°squadra di coach Marco Gallifuoco con le maglie da gioco. Questo l’elenco dei giocatori in rigoroso ordine alfabetico: Albanesi Andrea, Alderuccio Riccardo, Altrini Giacomo, Balercia Andrea, Barontini Andrea, Bartolini Edoardo, Basile Rocco, Basili Marco, Birtolo Pierpaolo, Brusca Jacopo, Calcinaro Giacomo, Carella Francesco, Compagnucci Luca, Fabretti Nicola, Franceschetti Marco, Garzetti Jimmy. Giandomenico Andrea, Giovanetti Gianmarco, Lucamarini Giovanni, Lucchetti Piero, Luciani Michele, Magni Michele, Malatini Leonardo, Martini Francesco, Mezzabotta Leonardo, Morresi Francesco, Paris Luca, Piazzini Giacomo, Ricci Fernando, Ricci Luigi, Stazio Emiliano, Vengust Vittorio, Zanoli Gabriele. Il primo impegno ufficiale della stagione sarà il 14 ottobre con il match casalingo contro il Rugby San Benedetto.