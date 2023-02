Ancona, rissa sfiorata per una Sim: attimi di tensione all'interno del negozio di telefonia. Interviene la polizia

ANCONA- Solo l'intervento della polizia ha scongiurato problemi maggiori ieri mattina, 15 febbraio, all'interno di un negozio di telefonia in un centro commerciale di Ancona. Protagonisti della lite furibonda, a causa di una mancata attivazione della sim, un uomo di 35 anni e il titolare dello stesso negozio.

I fatti

Il cliente, arrivato insieme alla compagna e ad un cane di grossa taglia, si è rivolto in modo minaccioso al titolare riferendo che aveva riportati dei danni a causa dell'attivazione della Sim. Visto l'alzarsi molto rapido dei toni, lo stesso titolare è stato costretto a richiedere l'intervento dei poliziotti. Una volta giunti sul posto in pochi minuti gli agenti hanno chiesto i documenti al cliente identificandolo formalmente. Dai controlli è emerso che il 35enne - poi accompagnato in Questura - aveva a carico diversi reati (con tanto di fogli di via) e addirittura una nota di rintraccio per la notifica di un provvedimento. Anche in presenza degli agenti non si sono fermate le offese ai titolari del negozio con tanto di danneggiamento di un cartello pubblicitario.