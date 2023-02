​Ancona, brutale rissa fuori dalla discoteca: aggredito un 25enne. Si indaga per capire la causa

ANCONA- Una brutale aggressione avvenuta ieri sera, 10 febbraio, all'esterno di una discoteca ad Ancona. E' stato necessario l'intervento della Polizia per soccorrere un 25enne, trovato sotto shock e sanguinante sul volto e in altre parti del corpo, che non ricordava nulla di quanto accaduto.

LEGGI ANCHE: Zuffa e lancio di bottiglie contro i palazzi, il Piano è di nuovo in mano agli ubriachi: ma torna l'ordinanza anti-alcol

L'intervento.

Gli agenti erano stati sollecitati da alcuni presenti e, una volta giunti sul posto, hanno chiesto informazioni anche agli amici (gli stessi non hanno saputo fornire dettagli) sulle cause. Sempre all'esterno è stato trovato anche un 24enne, già noto per precedenti in materia di droga, con diverse ferite al braccio. Ferite - secondo quanto riferito dal 24enne - procurate cadendo a terra con annesso rifiuto dell'intervento medico. Si indaga per ricostruire la vicenda.