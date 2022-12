Ancona, si prendono a pugni sull'autobus: uno dei due all'ospedale con una ferita alla testa

ANCONA - Si prendono a pugni e uno dei due contendenti finisce al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Il fatto non è accaduto ne in strada ne tantomeno in una abitazione ben si all’interno di un mezzo pubblico che al momento dei fatti stava transitando lungo via Strada Vecchia del Pinocchio.

Il giovane lupo dei Sibillini battezzato "Michele" in memoria di Sensini, la guida prematuramente scomparsa

Sotto gli occhi di altri passeggeri i due improvvisati boxeur, entrambi stranieri, hanno iniziato ad offendersi per poi passare alle mani. Una vero e proprio incontro ravvicinato al punto tale che un trentenne residente ad Osimo nella colluttazione ha riportato una vasta ferita al capo. Il primo ad intervenire una volta fermato il mezzo è stato il conducente dell’autobus che si è accertato che nessun altro passeggero fosse rimasto ferito in questa colluttazione per poi allertare il 112 numero unico dell’emergenza territoriale. Sul posto in pochi istanti è arrivata una volante della Questura di Ancona che oltre ad identificare i soggetti ha riportato la calma. Per uno dei due pero è stato necessario il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette.