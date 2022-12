«Aiutatemi sto per morire», nonnina salvata dai poliziotti ad Ancona: per entrare hanno sfondato la porta

ANCONA - «Correte, mi sento di morire». Le urla strazianti hanno lacerato il silenzio della notte, svegliando i condomini di soprassalto. Una storia per fortuna lieto fine: una nonnina di Ancona con la mente annebbiata che si sentiva persa e angeli custodi con la divisa da poliziotti che l’hanno soccorsa e confortata.

Sentite le grida e lanciato l’allarme, sul posto si è fiondata una Volante della questura. I poliziotti hanno subito percepito l’eco di disperazione provenire da un appartamento e sono subito intervenuti. Hanno suonato il campanello, senza però ricevere nessuna risposta. Hanno provato con altri e un inquilino ha finalmente aperto il portone. Durante tutta questa fase gli agenti continuavano a sentire quella voce di donna, ma le richieste di aiuto diventavano sempre più flebili. Allora si sono affrettati, hanno raggiunto velocemente il piano, e attraverso una porta le urla risultavano più chiare e la voce femminile chiedeva insistentemente aiuto dicendo di stare per morire.

Nonnina salvata, gli agenti hanno abbattuto la porta



I poliziotti hanno cominciato a bussare energicamente alla porta chiedendo alla persona all’interno di farli entrare ma questa continuava incessantemente a chiedere aiuto senza aprire. Considerata l’urgenza della situazione e preso atto che non c’era più un secondo da perdere, i poliziotti hanno deciso di abbattere la porta per entrare nell’appartamento e procedere al soccorso. Una volta all’interno hanno trovato una donna anziana riversa a terra in mezzo al corridoio, con lo sguardo smarrito, pallida in viso.

Non riusciva ad alzarsi dal pavimento. Gli agenti le hanno prestato le prime cure, in attesa che sopraggiungesse il personale del 118 che avevano allertato. Poco dopo a sanitari hanno fatto il loro ingresso nella casa e hanno potuto soccorrere la signora che nel frattempo era stata identificata: italiana, 86 anni, verosimilmente è malata di Alzheimer. A seguito degli accertamenti gli agenti delle Volanti sono riusciti a contattare il figlio, invitandolo a raggiungere l’abitazione della madre. Arrivano sul posto, la mamma è stata lasciata alle sue cure.