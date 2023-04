Ancona, si ribaltano in A14 creando il panico: paura per due persone. Interviene l'eliambulanza (disagi al traffico)

ANCONA – Incidente da brividi in A14. Poco dopo le 11 di oggi (11 aprile), un'auto si è ribaltata lungo la carreggiata in direzione Pescara, all'altezza del km 239, tra i caselli di Ancona Sud e Loreto-Porto Recanati. Subito si sono arrivati i soccorsi, con l'eliambulanza del 118, i vigili del fuoco di Ancona e la polizia autostradale.

Il trasporto in ospedale

A bordo dell'auto, rimasta al centro della carreggiata, c'erano due persone che sono rimaste sempre coscienti: le loro condizioni, per fortuna, non sono gravi. Sono state accompagnate al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette in codice giallo. Inevitabili i disagi per la circolazione in autostrada.