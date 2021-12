Cade nel vuoto, ragazzino di 17 anni grave in ospedale dopo un volo di tre metri

ANCONA - Cade nel vuoto da una altezza di tre metri e finisce al pronto soccorso di Torrette in gravi condizioni. Il ragazzino comunque non dovrebbe essere in pericolo di vita, nonostante il brutto volo fatto in circostanze ancora da chiarire. L’allarme è scattato attorno alle 13 circa in via Flaminia. Il corpo del ragazzino era a terra, non distante da una struttura per minori disagiati e disabili gestita da una cooperativa.

Secondo una prima ricostruzione l’adolescente, un 17enne anni originario del Gambia, si sarebbe lanciato (o sarebbe caduto accidentalmente) da una altezza di circa 3 metri finendo sull’asfalto. Al momento non si conoscono le cause che hanno spinto il giovane a compiere questo gesto. Sta di fatto che dopo un volo di 3 metri il ragazzo è finito pesantemente in terra perdendo i sensi e lamentando dei dolori agli arti inferiori. Ad allertare il 112 numero unico dell’emergenza territoriale ci hanno pensato alcuni operatori delle struttura ma anche delle persone che si sono ritrovate a passare proprio in quei minuti in via Flaminia. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un mezzo della Croce Gialla di Ancona assieme all’automedica. Le condizioni di salute del ragazzino sono apparse subito gravi anche per il fatto che era privo di sensi e quelle poche parole che riusciva a pronunciare erano incomprensibili anche per il fatto che il giovane non parlava l’italiano. Una volta adagiato sopra una speciale barella definita spinale ed utilizzato altri presidi il ragazzo è stato trasportato in codice rosso avanzato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette dove ha avuto immediato accesso in sala emergenza. Le condizioni di salute sono e gravi ma il ragazzo non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Resta il fatto che nella caduta ha riportato un politrauma piuttosto esteso. Al momento non si conoscono altri particolari che potrebbero spiegare il gesto fatto da questo giovane anche se non si esclude che potrebbe anche essere caduto senza volerlo.

