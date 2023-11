Ancona, esce da scuola dopo i colloqui: «Ho mal di testa». La prof. Roberta Evangelista trovata morta in casa: studenti sotto choc

ANCONA - È uscita ieri (29 novembre) dai colloqui con i genitori dei suoi amati studenti, dicendo a chi l'ha incrociata di avere mal di testa. Ma nessuno avrebbe mai pensato alla tragedia che si sarebbe consumata da lì a poco. Se n'è andata improvvisamente, nella notte, Roberta Evangelista, docente di Scienze motorie alle medie Donatello dell'Istituto Cittadella-Hack di Ancona.

Stando al racconto di colleghi ed amici, la docente - originaria di Mestre - sarebbe stata vista in vita per l'ultima volta intorno alle 18 di ieri, quando avrebbe terminato i colloqui pomeridiani coi genitori. Rincasata nella sua abitazione, doveva viveva da sola, Evangelista è stata ritrovata senza vita dai Carabinieri intorno alle 8.30 di stamattina. I colleghi dell'istituto, allarmati dalla sua assenza - era previsto che si sedesse in cattedra alla prima ora - e dalle mancate risposte a messaggi e telefonate, hanno quindi allertato i militari. Sgomenta l'intera comunità scolastica della Cittadella-Hack, compresi i ragazzi delle 9 classi in cui insegnava la docente: all'uscita di scuola gli studenti, ancora sotto choc, hanno firmato un cartellone condividendo il dolore ed i ricordi.

In lutto anche i Dolphins Ancona, la società sportiva dove Evangelista militava da tempo e dove aveva contribuito significativamente alla creazione di un gruppo giovanile. Ancora ignote le cause della morte, probabilmente un malore. Amici e conoscenti escludono soffrisse di qualche patologia, o almeno non ne aveva mai parlato con nessuno. C'è attesa per sapere dove e quando si terranno le esequie: possibile che un rito funebre si tenga sia ad Ancona che nel veneziano, sua terra d'origine.Grandi e piccoli piangono Roberta Evangelista.

Il ricordo toccante di Francescangeli

Tra i vari ricordi - tra cui quello del presidente dell'Unione Rugbistica Anconitana Ernesto Cimino - particolarmente toccante il messaggio del numero uno del Cus Ancona David Francescangeli: «Quanti progetti sportivi fatti insieme!!! Quante chiacchierate!!! Quell'abbraccio istintivo quando ci incontravamo, carico di stima reciproca!!! Proprio ieri ci siamo incrociati con lo sguardo ai colloqui a scuola ed eri Tu, come sempre!!! Un vuoto incolmabile per il mondo della scuola.

La Prof. Più amata dagli studenti. La Prof. che ha saputo trasmettere la passione per lo sport a centinaia e centinaia di giovani. La Prof. dei miei figli, di Enrico e di Matteo. Una persona straordinaria, una insegnante portentosa, un orgoglio per il mondo docente. La foto meravigliosa che ho messo dice tutto di te...uno sguardo che conquista ed un sorriso che abbraccia. Roby cara...mancherai a tantissime persone ed in particolare alle tue ragazze ad ai tuoi ragazzi come amavi chiamarli. Sono certo che tra le stelle continuerai a portare avanti la tua passione per lo sport. Sei un esempio per tutti noi che viviamo la tua stessa passione. Grazie di tutto Roby e... butta l'occhio quaggiù ogni tanto, c'è bisogno del Tuo infinito entusiasmo!!! Ti voglio bene»