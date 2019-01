I predoni delle scuole colpiscono ancora, ma sono più i danni del bottino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - I predoni delle scuole sono tornati a colpire. Dopo la media Pascoli, dove la settimana scorsa sono stati scassinati i distributori di bevande e snack, nel weekend è toccato al Savoia-Benincasa. Più i danni che il bottino (meno di 200 euro): le spese per riparare porte e serrature supereranno di 3-4 volte l’entità del furto. Non è una novità: si tratta del quarto colpo dal 2012. Nonostante i ripetuti appelli della dirigente scolastica, preoccupata anche dai frequenti atti vandalici - graffiti sui muri, sporcizia e siringhe nel parco - l’istituto superiore è sprovvisto di telecamere, mentre l’unico impianto di sicurezza è nel plesso del liceo scientifico. Peccato che qui l’allarme non sia scattato: viene attivato la sera, per questo si pensa che i ladri abbiano fatto irruzione sabato pomeriggio, fra il termine delle lezioni e l’ora di cena. Ieri la campanella per 1.275 studenti è suonata con alcune decine di minuti di ritardo nel plesso di via Monte Marino per consentire alla polizia di eseguire i rilievi. Sono stati i bidelli a lanciare l’Sos quando hanno trovato il caos: porte danneggiate, cassetti aperti, disordine generale.