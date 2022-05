Spiagge piene al primo assaggio d'estate e subito c'è un infortunio sullo stradello di Mezzavalle: turista cade e finisce all'ospedale

ANCONA – Spiagge piene all'ombra del Conero in questo primo assaggio di stagione. E immancabilmente scattano i primi soccorsi. Un turista è scivolato lungo il ripido stradello che conduce a Mezzavalle e si è rotto una caviglia. Attorno a mezzogiorno sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per recuperare l'uomo, che non riusciva più a muoversi, e a consegnarlo alle cure del 118. Il turista è stato poi accompagnato al Pronto soccorso di Torrette.

Ultimo aggiornamento: 13:18

