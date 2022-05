Covid, positivi ancora in calo: nelle Marche sono poco più di mille. Province ed età, dove il virus corre/ Il trend

ANCONA - Continua il trend al rib asso dei contagi Covid nelle Marche, anche i dati dei decessi degli ultimi giorni invitano a non abbassare ancora la guardia nei confronti della pandemia. Oggi, sabto 14 maggio, il Gores ha segnalato 1.009 nuovi positivi, con un tasso di infezione del del 29,8% sui 3.388 tamponi diagnostici analizzati

Il contagio per province e classi di età

Restano le fasce d'età intermedie le più colpite con oltre la metà dei casi giornalieri: 243 per i 35-59enni e 233 per i 25-44enni. Fari puntati però anche per le fasce di età più avanzate con 148 casi tra i 60-69enni e 102 tra i 70-79enni

È sempre il capoluogo Ancona la provincia più colpita 326 casi), seguita da Pearo Urbino (194), macerata (193), Ascoli Piceno (139), Fermo (115); sono 42 i casi proveneinti da fuori regione.

Contagi e ricoveri Covid: le curve vanno in discesa. Ma i decessi sono ancora tanti

IL TREND DEI CONTAGI

