ANCONA Portonovo prova a risvegliarsi. Mentre sbocciano le ginestre e ritorna il pericolo dei motociclisti che sfrecciano indisturbati lungo la provinciale, la baia riaccende la sua magia. Grazie anche ad una temperatura gradevole, che sfiora i 20 gradi e alla voglia di tanta gente di riappropriarsi di un posto stupendo.

E, piano piano, riaprono i ristoranti, che rappresentano quel tocco in più dell’intera Portonovo. Ha riaperto ed apparecchiato i propri coperti proprio in riva al mare Il Laghetto di Marcello Nicolini, che era già stato uno degli ultimi a finire la stagione ed è oramai pronto ad offrire la sua consueta ospitalità e l’aroma delle sue portate dall’inconfondibile gusto di mare. «Siamo partiti molto bene – afferma Marcello – complice anche il bel tempo che indubbiamente ci ha favorito, permettendoci anche di apparecchiare all’aperto, cosa molto gradita dai nostri clienti. Del resto è la solita storia: se il tempo è bello Portonovo si riempie di gente, pronta a gustare la magia di questo posto incantato».



Il decoro

Insomma le premesse per una bella stagione ci sono tutte. «Tra l’altro – prosegue Nicolini – la prossima sarà una stagione importante per Portonovo, visto che ai primi di ottobre ospiterà i partecipanti al G7 della Salute. Un’occasione ed una vetrina di rilievo per allargare gli orizzonti all’estero, nei confronti della quale dobbiamo tutti farci trovare pronti. Saranno sistemate le buche, la strada d’accesso, il parcheggio lago Grande. Insomma un decoro importante, realizzato grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale che è al nostro fianco».

Ma come vede, anche nelle vesti di presidente del Consorzio La Baia, la situazione parcheggi e viabilità per la prossima estate? «Dai contatti che abbiamo con il Comune si dovrebbe ripetere la situazione dello scorso anno con l’implementazione dei parcheggi a monte, il raddoppio del parcheggio Pieri e l’apertura di quello sotto lo scambiatore come è successo nella seconda parte del 2023. Il tutto accoppiato con il controllo sulla rotatoria a monte da parte delle forze dell’ordine per impedire alle auto di scendere quanto i parcheggi a valle saranno esauriti. Penso sia una valida ricetta per eliminare la confusione del traffico fin verso la baia».

La piazzetta

L’altro locale che ha già aperto i battenti è “Pesci Fuor d’Acqua”, in piazzetta ogni fine settimana, dal venerdì alla domenica. Non si vede il mare dai suoi tavoli ma il sapore delle portate è lo stesso di gran qualità. Come, anche in questo caso, squisita l’ospitalità di Roberto e Maurizio Mantini, di Cinzia Domenella e del pizzaiolo Mauro.

Sempre in piazzetta fervono i preparativi per l’apertura della gelateria – bar che quest’anno torna con la gestione di Laura Giacchetti, dopo che per 5 anni è stato gestito da Paolo Palpacelli. Le prossime aperture saranno quella del Clandestino – dietro la torre, che inizierà l’attività mercoledì prossimo, seguito il giorno dopo da Giacchetti, mentre la settimana successiva, giovedì 28 marzo sarà la volta del Molo, con il nuovo chef Mariano Faraoni. Due giorni dopo, sabato 30, sarà la volta di Paolo Bonetti. Dopo Pasqua, precisamente il 17 ed il 18 aprile, riapriranno la Capannina ed il ristorante Emilia.