Ancona, ubriaca gioca alle slot machine poi dà in escandescenze: danneggia il locale e prende a calci un agente. Denunciata

ANCONA - Gioca alle slot machine, poi si avvicina al bancone del locale e inizia a dare in escandescenze danneggiando gli arredi e spaccando una bottiglia per terra: la squadra volante è intevenuta al Piano di Ancona ed hanno cercato di tranquillizzare una donna straniera di 39 anni molto violente e aggressiva, in evidente stato di alterazione dovuta all'alcol.

La donna nonostante fosse stata invitata a calmarsi ha continuato con imprecazioni e minacce, colpendo con calci e pugni gli arredi del locale infrangendo anche una bottiglia di liquore, ancora sigillata, a terra e sul tavolo da biliardo , danneggiandolo. Inoltre, uscendo, aveva gettato a terra un estintore.

Gli agenti arrivati sul posto hanno chiamato il 118 per il suo trasporto in ospedale e per le cure del caso, anche perchè la donna si è scagliata anche contro di loro colpendo un agende con una serie di calci. La 39enne è stata denuciata per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.