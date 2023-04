Fermo, appostamenti, chiamate, minacce e aggressioni, ma ora lo stalker non può più avvicinarsi alla ex

FERMO - Non si rassegna alla fine della relazione e continua ad ossessionare la ex, arrivando anche ad aggredirla fisicamente: decisa la misura del divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo di 44 anni di nazionalità rumena accusato di stalking.

Fabriano, violento scontro tra un'auto ed un trattore: il conducente della vettura soccorso dall'eliambulanza

I poliziotti di Fermo hanno raccolto la denuncia della ex compagna, secondo cui l'ex compagno Ia seguiva, Ia chiamava insistentemente, Ia minacciava, Ia molestava ed in più occasioni, al termine della loro relazione sentimentale, Ia aggrediva fisicamente perchè non accettava Ia fine del loro rapporto. In particolare Ia loro relazione sentimentale era terminata proprio a causa dei comportamenti violenti dell'uomo. È stato attvato il "Codice Rosso" motivo per cui I'Autorità Giudiziaria delegava ulteriori indagini e gli investigatori della Squadra Mobile convocavano Ia vittima per approfondire meglio Ia vicenda. Nel corso dei colloqui effettuati con personale femminile specializzato Ia donna raccontava tutta Ia travagliata storia e riferiva di essere stata vittima di numerosi comportamenti violenti. Ma anche che l'uomo, mediante continui messaggi e chiamate Ia minacciava quotidianament, tanto che lei temeva anche di uscire di casa da sola per recarsi al lavoro in quanto l'uomo, in alcune circostanze, proprio durante il tragitto casa-lavoro, l'avvicinava picchiandola violentemente. Il Tribunale di Fermoha emesso I'Ordinanza applicativa di misura cautelare del Divieto di Avvicinamento alla prsona offesa e ai luoghi dalla stessa frequentati, con divieto di comunicare con Ia stessa in modo diretto o indiretto.