Ancona, terrorizza tre donne e le insegue fino a casa: arrestato dopo l'allarme di un passante

ANCONA - Terrorizza tre donne con pesanti apprezzamenti e le segue fino a casa: arrestato per violenza privata dopo l'allarme di un passante. I poliziotti sono intervenuti nei pressi di piazza Ugo Bassi, intorno alle 21 di ieri sera, a seguito di una segnalazione che riferiva della presenza di un soggetto che stava rincorrendo tre donne lungo la strada.

Giunti immediatamente sul posto i poliziotti notavano un uomo che, sbracciandosi, richiamava la loro attenzione ed un altro che, nel frattempo, cercava di eludere il controllo allontanandosi.

Quest'ultimo veniva immediatamente fermato ed identificato, mentre l'altro riferiva dell'episodio. In particolare, il richiedente, riferiva di aver notato tre donne scappare da un uomo che nel mentre le inseguiva e rivolgeva loro degli apprezzamenti. Le tre donne riferivano ai poliziotti che mentre tornavano a casa, lungo il tragitto, venivano avvicinate da un uomo che nessuna delle tre aveva mai visto prima di allora il quale rivolgeva loro apprezzamenti e, nonostante fosse da loro ignorato, questo iniziava a seguirle. Queste, spaventate, si dirigevano verso l'abitazione di una delle tre per cercare riparo, ma l'uomo non interrompeva il suo inseguimento fin quando, tra lui e le tre donne si frapponeva l'uomo che nel frattempo aveva chiesto l'intervento della Polizia. Tranquillizzate le tre donne, i poliziotti procedevano all'arresto del soggetto per il reato di violenza privata aggravata. All'esito dell'udienza l'arresto veniva convalidato e veniva altresì disposta la misura del divieto di dimora nel Comune di Ancona.