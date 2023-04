Ancona, cena per riconciliarsi, ma l'amico della ex lo prende a pugni: al ristorante arriva la Polizia

ANCONA - Raggiunge la ex fidanzata in un ristorante per tentare una riconciliazione, m scoppia la lite ed un miaco di lei lo colpisce con pugni al volto. La Polizia di Ancona è dovuta intervenite ieri pemriggio in un ristorante nella zona di Montacuto, chiamata dal 36enne. Gli agenti lo hanno trovato mentre era medicato a bordo di un'abulnaza per un'escoriazione ad una palpebra.

L'uomo ha riferito di essere stato accolto cordialemnte dalla ex fidanzata e dagli amici, ma che poi si sarebbe accesso il battibecco. A questo punto un altro uomo gli avrebbe chiesto di abbassare i toni ma lui avrebbe risposto di "farsi gli affari propri", prima di essere investito da una scarica di spintoni e pugni. Pugni che sarebbero stati sferrati, secondo la vittima, anche da un altro uomo. La polizia ha identificato la ex, una 37enne, e l'uomo che è intervenuto per primo. La donna, ascoltata in merito all'accaduto,ha confermato che l'ex fidanzato l'aveva raggiunto in quel ristorante sebbene il suo dissenso. Che lui era stato inizialmente accolto in modo amichevole dai commensali, tuttavia, dopo pochi minuti era iniziata una discussione tra i due ex, nella quale si erano intromessi un suo amico e, successivamente, un altro commensale di cui non sapeva riferire le generalità. Il ragazzo avrebbe reagito in malo modo all'intromissione dei due uomini e ne sarebbe scaturito un parapiglia terminato in pochi secondi.