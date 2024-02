Hashish nelle sigarette e in camera da letto, arrestato un pusher 18enne ad Ancona

ANCONA - Prosegue anche con il nuovo anno il progetto Educhiamo Insieme alla Legalità, realizzato dalla Questura di Ancona in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale, che interessa gli studenti di numerosi Istituti Scolastici di Ancona e della Provincia e vede la partecipazione di numerosi poliziotti ed in particolare dei Poliziotti di Quartiere e delle Unità cinofile presenti 3 volte durante la settimana presso le scuole.



E' proprio nel corso di questi controlli che è stato fermato un giovane diciottenne italiano in possesso di circa 4,50 grammi di hashish contenuto all'interno di un pacchetto di sigarette.

Esteso il controllo all'abitazione, nella camera da letto sono stati trovati circa 153 grammi di hashish celati all'interno dell'armadio, suddivisi in tre dosi e pronti per essere distribuiti.

Veniva inoltre rinvenuto altro materiale utilizzato per il confezionamento, tra cui un bilancino ed un coltello a seghetto. Il giovane veniva così condotto in Questura e tratto in arresto ai sensi dell'art. 73 D.P.R. 309/90. Il giovane su disposizione dell'A.G. veniva tradotto presso la sua abitazione in attesa dell'udienza di convalida.