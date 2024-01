Trenta chili di droga (di ogni tipo) nascosti in garage e una casa laboratorio per lo spaccio: arrestato 28enne di Fano e catturato un latitante di Roma

FANO - Quasi 30 kg di droga nascosti nel garage, in manette un giovane fanese. Catturato anche un latitante romano, irreperibile da dicembre 2023. Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Pesaro e Urbino hanno arrestato un giovane di 28 anni, fanese, perché responsabile del reato di detenzione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. Il ragazzo arrestato era dedito a una fiorente attività di spaccio di varie tipologie di sostanze stupefacenti, in favore di numerosi acquirenti di Fano, Pesaro e comuni della provincia.

La casa laboratorio

Per questo motivo, i militari hanno effettuato una serie di servizi di osservazione in prossimità dell’abitazione del ragazzo, a Lucrezia di Cartoceto, e hanno constatato che vari giovani, sia di giorno che di sera, raggiungevano quella dimora oppure lo incontravano fugacemente in strada. Ritenendo quindi che il giovane potesse detenere in casa o altrove della sostanza stupefacente, i carabinieri hanno deciso di intervenire effettuando una perquisizione domiciliare. Dentro l’appartamento, i militari si sono trovati di fronte ad un vero e proprio laboratorio per il confezionamento della droga: frammenti più o meno voluminosi di hashish erano sparsi per casa, così come innumerevoli tracce di cocaina erano presenti su ogni piano della cucina e della camera da letto. Sono stati trovati, inoltre, apparecchiature per il sottovuoto, elettrodomestici utilizzati per mescolare la cocaina, termostati professionali per la cottura sottovuoto, bilance di precisione, oltre a grandi quantità di mannitolo utilizzato per “tagliare” la sostanza. Presenti anche numerosissimi involucri vuoti, di grandi dimensioni, nonché una macchina conta banconote, circostanze indicative dell’entità del fenomeno e dell’enorme, conseguente giro d’affari.

Il garage deposito

Nel contesto delle operazioni, i Carabinieri hanno appreso che il giovane aveva la disponibilità di un garage ubicato a Fano, nel quale la perquisizione è stata poi estesa.

Le sigarette elettroniche monouso

Nel piccolo locale pieno di cianfrusaglie, ben occultati in un anfratto, i militari hanno rinvenuto quasi trenta chili di sostanze stupefacenti di vario genere: oltre 20 chili di hashish di varie forme e tipologie, variamente confezionato e denominato – tra le varie tipologie vi era l’hashish “dry”, “polline”, “filtrato”, “cilindri”, “famas”, a seconda della consistenza e della concentrazione di principio attivo - più di 4 kg di marijuana e quasi 3 chili di cocaina.

Oltre a questo, erano presenti numerose sigarette elettroniche monouso a base di THC, in vari dosaggi, vasetti di una sostanza resinosa a base di THC (principio attivo della cannabis) ad altissime concentrazioni, utilizzato per aumentare l’effetto drogante dei classici spinelli artigianali, nonché una sostanza polverosa di colore rosa che si ritiene essere un potente e pericoloso composto a base di cocaina, MDMA e Ketamina.

Il latitante romano

Nel medesimo contesto, gli agenti hanno anche arrestato un soggetto, dimorante a Roma, con numerosi precedenti penali, perché colpito da un provvedimento restrittivo della custodia cautelare in carcere emesso nell’ambito di un procedimento penale a suo carico per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Gli arrestati sono stati condotti nel carcere di Pesaro. Il giovane fanese è comparso, nelle scorse ore, davanti al gip per l’udienza di convalida dell’arresto, all’esito della quale gli è stata applicata la custodia cautelare in carcere. Sono in corso accertamenti per stabilire la provenienza dello stupefacente e l’eventuale coinvolgimento nell’illecita attività di altri personaggi.