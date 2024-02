ANCONA - Per fortuna l’incidente di qualche giorno fa è stato di lieve entità, ma il pericolo rimane, considerando che con l’arrivo della bella stagione il traffico sulla Provinciale del Conero aumenterà notevolmente. L’incrocio maledetto che dal Poggio conduce a Camerano è stato in passato teatro di incidenti, anche mortali (due i decessi e diversi i feriti gravi registrati dal 2017). Un incrocio per il quale da anni i residenti chiedono, invano, una rotatoria o provvedimenti significativi.

Ora spunta la possibilità di una soluzione provvisoria, ma utile. «È una battaglia che perseguo, assieme ai residenti, dal 2017» dice Teodoro Buontempo, consigliere comunale che vive nella frazione -. Ho posto un’interrogazione visto che il problema coinvolge tante persone, compresi i turisti che dal casello dell’autostrada sono diretti a Portonovo o sulla riviera del Conero. Ci sono state delle interlocuzioni con la Provincia e sul tavolo potrebbe esserci una soluzione provvisoria».

Di cosa si tratta? «Intanto una revisione della cartellonista esistente, potenziando la segnaletica verticale anche con cartelli di avvertimento di incroci pericolosi su tutte e quattro le intersezioni tra la Sp 1 e le immissioni su questa strada dal Poggio. Una seconda soluzione, su cui puntiamo molto, prevede la realizzazione di una rotatoria con new jersey in plastica dello stesso tipo di quelli usati in passato in città in piazzale Europa, per intenderci.

Così otterremo una migliore regolamentazione dell’incrocio, obbligando a rallentare tutti quelli che esagerano con l’acceleratore, ed effettueremmo un test a basso costo sulla reale efficacia dell’intervento, raccogliendo così, si spera in tempi brevi, le segnalazioni e le preoccupazioni dei residenti». In un secondo momento, anche se il raccordo tra i diversi Enti coinvolti non è semplice, i residenti torneranno alla carica per chiedere la realizzazione di una rotatoria vera e propria in quel punto della strada provinciale.