La battaglia di un’ora, poi issano sulla barca un tonno da 2 quintali

Un tonno da 2 quintali preso al largo di Ancona. Erano usciti in mare per visionare il campo di gara in vista della Conero Tuna Cup in programma il prossimo 23/24 luglio e sono tornati a terra con un tonno di circa 2 quintali.

Protagonista della pesca record Maurizio Orlandini, tra gli organizzatori di questa manifestazione sportiva, che sabato mattina a circa 11 miglia dalla costa si è ritrovato per oltre un’ora a battagliare assieme ad un suo amico con questo tonno che alla fine è stato portato in terra. Una cattura da record come spiega lo stesso Maurizio Orlandini: «Eravamo andati sul campo di gara per visionare la situazione dei tonni anche per il fatto che quest’anno alla Tuna Cup ci saranno barche provenienti da mezza Europa. Volevamo vedere se i tonni erano presenti o meno e sopratutto se era terminata la stagione degli amori, durante la quale i tonni non mangiano. Di solito quando facciamo questi sopralluoghi in vista della gara di pesca troviamo esemplari che non superano i 70 kg». Maurizio Orlandini e il suo amico si sono resi subito conto che al terminale attirato dalla sarda aveva abboccato un esemplare piuttosto grosso: «C’è voluto oltre un’ora per recuperalo, grazie alla nostra attrezzatura. Una volta in terra abbiamo dichiarato la cattura del tonno alla Capitaneria come prevede la legge».



