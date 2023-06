Parcheggia l'auto e le puntano una pistola in faccia in piazza: notte di terrore per una donna di 47 anni

ANCONA - Momenti che ricorderà a lungo anche se tutto per fortuna si è concluso bene. Intorno alle 2 di questa notte una donna di 47 anni in piazza Pertini angolo via Marsala subito dopo aver parcheggiato la sua 500 rossa - ha raccontato - di essere stata avvicinata da un uomo che gli avrebbe puntato una pistola in faccia chiededendole di essere accompagnato alla stazione ferroviaria. La donna è riuscita a scappare ed ha chiamato subito il 112 con le volanti della Questura che insieme alla Croce Gialla si sono portate sul posto: la donna si è tranquillizzata per cui ha rifiutato il trasporto all'ospedale di Torrette.