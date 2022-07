Ancona, si prepara uno spinello al parco: interviene la polizia. Sequestrata marijuana

ANCONA - Controlli al Piano: 30enne sopreso dalla polizia con uno spinello. Sotto sequestro 2,5 grammi di marijuana. Ieri pomeriggio le Volanti hanno effettuato un controllo all’interno del parco pubblico “Piccolo parco”, situato tra via Scrima e via Pesaro. Entrati nel parco, gli operatori hanno notato un soggetto di colore che, seduto su una panchina, continuava a guardarsi intorno con atteggiamento sospetto. Per tale ragione gli agenti hanno deciso di procedere al suo controllo: avvicinandosi alla panchina, hanno visto che l’uomo era intento a prepararsi uno spinello composto da tabacco e marijuana, gettato immediatamente a terra alla vista delle divise.

APPROFONDIMENTI LA SCOPERTA Controlli al Piano: cocaina nel calzino ANCONA Indagano sulla molotov e trovano un chilo di hashish

La perquisizione

Alla luce di quanto appurato, è stato sottoposto ad un controllo più approfondito, all’esito del quale sono stati rinvenuti complessivamente altri 2,5 grammi di marijuana, suddivisi in due involucri di cellophane. Di conseguenza, dopo aver accertato che si era in presenza di un 30enne del Ghana, residente ad Ancona, in regola sul territorio nazionale, si è proceduto al sequestro della sostanza e alla segnalazione in Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.