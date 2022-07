Ancona, controlli al Piano: cocaina nel calzino. Arrestato un 43enne

ANCONA - Nel calzino nascondeva 10 grammi di cocaina: arrestato un tunisino di 43 anni. Le manette sono scattate in piazza d'Armi, nel corso dei servizi per la sicurezza urbana messi in campo dalle Volanti della questura. La pattuglia, transitando per il Piano, ha intercettato una coppia che, appena notata la vettura di servizio, ha invertito repentinamente la marcia tentando di far perdere le proprie tracce. Gli operatori, considerato il comportamento sospetto, ha seguito la coppia, fino a quando non è stato visto l'uomo gettare in un'aiuola un calzino nero. Immediatamente la coppia è stata bloccata e identificata: lui, un tunisino di 43 anni, lei un'italiana di 32 anni.

Il sequestro

L’uomo era gravato da numerosi precedenti anche per spaccio di sostanza stupefacente. Contestualmente gli operatori hanno recuperato il calzino, al cui interno sono state trovate 17 palline di colore bianco con chiusura termosaldata, contenenti cocaina, per un peso di circa 10 grammi. Gli agenti delle Volanti hanno rivenuto all’interno dello zaino dell’uomo anche un portafogli contenente denaro contante per 270 euro, 1 paio di forbici di colore nero con entrambe le lame sporche di una sostanza di colore bianco, 1 coltellino di piccole dimensioni con lama di circa 1 centimetro. Il tutto è stato sottoposto a sequestro e il 43enne è stato arrestato. Questa mattina, il giudice ha convalidato l'arresto e disposto per l'uomo i domiciliari. La donna è risultata estranea all'attività di spaccio.