Operazione “Alto impatto”, controlli in una tabaccheria e in un negozio: multe per 20mila euro e un sequestro

ANCONA - Locali ed esercizi pubblici ai raggi X in centro ad Ancona con un servizio congiunto interforze nell'ambito dell'operazione “Alto impatto”, coordinata dal Questore di Ancona su indicazione del Prefetto in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Polizia di Stato e Polizia locale, hanno ispezionato una tabaccheria vicino via Giordano Bruno.

Tabaccheria sanzionata per 11.500 euro

Gli agenti dopo i controlli hanno appurato che il titolare aveva violato alcune norme amministrative, in particolare non aveva esposto il cartello degli orari di apertura e chiusura ed aveva messo in funzione un distributore automatico di bevande, nei pressi dell'ingresso del negozio, funzionante 24 ore al giorno, in violazione della normativa statuale che prevede la chiusura della vendita di bevande alcoliche alle 22. Violazioni che costeranno al tabaccaio una sanzione amministrativa di 11.500 euro.

Sequestrati oggetti senza traduzione, multa di 9mila euro

Subito dopo è stato controllato un esercizio di vicinato, sempre nella stessa zona, dove sono state rilevate violazioni alle norma per la vendita di bevande. Il titolare infatti non aveva le autorizzazioni del Comune e dell'Asur: le forze dell'ordine hanno sequestrato numerosi oggetti in vendita senza la traduzione in italiano. Le sanzioni in questo caso ammontano a oltre 9mila euro.