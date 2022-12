Ancona, l'omaggio a chi fa del bene ogni giorno. La Polizia in visita a Mensa del Povero e Centro Papa Giovanni XXIII

ANCONA- Una piccola delegazione della Polizia guidata dal Questore Cesare Capocasa, dalla Portavoce Marina Pepe e dal commissario Sara Massaccisi si è recata in visita alla Mensa del Povero di Padre Guido, nel centro di Ancona, per i tradizionali auguri di Natale a Suor Settimia e tutti i volontari che quotidianamente si impegnano e lavorano per assicurare un pasto a chi è meno fortunato e vive momenti di difficoltà.

LEGGI ANCHE: La magia del Natale: le scuole medie Pascoli e Leopardi incantano il centro di Ancona

Gli auguri al Centro Papa Giovanni XXIII

Allo stesso modo l'iniziativa è stata estesa anche al Centro Papa Giovanni XXIII, che dal 1997 gestisce Servizi per le persone disabili e per le loro famiglie. Con due Centri Diurni, due Comunità Residenziali, “Casa Sollievo” e “Fricchiò”, la Ristorazione Solidale, e grazie a moltissimi altri progetti solidali, lo Staff del Centro è impegnato quotidianamente nel difendere il rispetto, la dignità, il diritto all’autonomia e la felicità delle persone con disabilità.