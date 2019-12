Ancona, odore acre e fuliggine nera su strade e tetti: mistero nella zona del porto

ANCONA - Prima un odore acre, segnalato dai residenti, poi quella polvere nera, una specie di fuliggine, accumulata su tetti e strade: è giallo nella zona del porto di Ancona.



Sul posto sono in azione Vigili del fuoco, Capitaneria di Porto e Arpam con l'obiettivo di accertare l'origine di una polvere nera, ammassata in alcune strade del centro storico vicino al porto. Segnalazioni giungono, ad esempio, da via degli Orefici e via della Loggia. I primi a partire sono stati i vigili del fuoco, per la segnalazione, questa mattina presto, di un forte odore acre nella zona. L'Arpam ha prelevato alcuni campioni. Una delle ipotesi è che si tratti di residui legati alla combustione di carburanti di alcune navi.

Ultimo aggiornamento: 12:45

